Terza maglia Milan 2020/2021: le immagini ufficiali. C’è anche Ibra – VIDEO

Terza maglia Milan 2020/21: ufficialmente presentata la terza divisa blu, tra i testimonial compare anche Ibrahimovic

Il Milan ha presentato la terza maglia: una divisa dall’inedito colore blu, non accadeva dall’ultima stagione “Scudettata” di Capello, e che dalla giornata odierna sarà pre-ordinabile nello store ufficiale Ac Milan. Nel video di presentazione della terza maglia postato dall’account social rossonero, compare sul finale anche Zlatan Ibrahimovic selezionato da Puma e il Milan come testimonial insieme a Rebic, Castillejo e Theo Hernandez.

Questo il comunicato emesso dal club sul terzo kit che utilizzeranno i rossoneri.

«Il terzo kit si ispira al design pionieristico dell’Alta Moda di Milano. Simbolo di lusso, eleganza e qualità, Milano è la capitale della moda italiana ed è considerata una delle capitali del fashion nel mondo, conosciuta per essere ricca di cultura, cosmopolita e sempre attenta allo stile. Per celebrare l’Alta Moda, PUMA ha creato un kit unico nel suo genere: il terzo kit del Milan, infatti, integra nella maglia l’iconico motivo Houndstooth, sinonimo di sartoria. Il pattern, dall’aspetto simile a dei quadretti, è costituito da un blocco geometrico che si ripete. Nato in Scozia, il motivo Houndstooth alterna tradizionalmente un colore scuro e uno chiaro ed è diventato rapidamente un modello di riferimento per i capi di lana e per l’outerwear, oltre ad essere frequentemente utilizzato nelle collezioni di Alta Moda. PUMA ha ruotato il pattern di 45 gradi per mostrare la ‘M’ nel disegno, come immediato riferimento a Milano».