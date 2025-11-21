Tete Morente felice a Lecce: «Il Sud Italia mi ha conquistato. Tifosi? Mi trattano bene. Abito in centro e me ne accorgo. Chi come modello? Lui mi ha impressionato più di tutti»

Tete Morente felice a Lecce: l”esterno giallorosso dei salenti si è raccontato ad un intervistad AS descrivendo il suo ambientamento in Salento

Tete Morente, esterno offensivo del Lecce, ha concesso una lunga intervista ad AS, nella quale ha descritto il suo ambientamento in Italia e il suo percorso in Serie A. L’attaccante spagnolo ha parlato della vita nel Sud Italia, del rapporto con i tifosi e delle differenze con la sua esperienza all’Elche, soffermandosi anche sui modelli che lo hanno ispirato nel suo calcio.

LA VITA NEL SUD ITALIA – «Molto bello. È molto simile a La Línea de la Concepción, da dove vengo. Il cibo è buono, la gente è molto amichevole, la città è bellissima, le spiagge sono incredibili e il calcio è una grande passione. Sono felicissimo».

IL RAPPORTO CON I TIFOSI – «Mi trattano molto bene e sono contenti di me. Vivo in centro e me ne accorgo quando esco. C’è stato un periodo in cui a Elche mi fischiavano, ma poi tutto è tornato alla normalità e ho bei ricordi dei tifosi».

LECCE ED ELCHE A CONFRONTO – «In termini di obiettivi, forse il livello infrastrutturale sta già crescendo. Direi che Elche, da questo punto di vista, è un po’ più avanti».

IL SUO MODELLO CALCISTICO – «Ci sono molti ottimi esterni, ma se è in forma, sceglierei Dembélé. Ho giocato contro di lui e mi ha impressionato immensamente. Ha un ottimo dribbling, una grande capacità di stop, può attaccare su entrambe le fasce, è veloce e ha una precisione al tiro impeccabile. Insieme a Messi, è forse il giocatore che mi ha impressionato di più in campo».

