Infervorano le polemiche in Inghilterra per Liverpool-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di Champions League giocato a porte aperte

Continuano a infervorare le polemiche per le gare giocate a porte aperte, soprattutto in Champions League, all’inizio della pandemia legata al Coronavirus. Sono ancora negli occhi le immagini dei tifosi del PSG fuori dallo stadio, ammassati per festeggiare la vittoria contro il Borussia Dortmund.

Secondo uno studio del The Times, la gara tra Liverpool e Atletico Madrid (giocata a porta aperte) avrebbe portato a 41 morti per Coronavirus.