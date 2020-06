Theo Hernandez: «Sto bene al Milan, ringrazierò sempre Maldini per avermi portato qui»

Theo Hernandez, terzino del Milan, ha parlato a Sky Sport della stagione rossonera e del suo futuro. Le sue parole

RIPARTENZA – «Sono stati mesi complicati, due mesi di grandi forzi in cui abbiamo lavorato giorno dopo giorno in casa per tornare alla migliore maniera possibile. Adesso siamo felici di poter tornare a giocare . Stiamo lavorando per poter arrivare il più in alto possibile nonostante una stagione non facile fino ad ora».

TIFOSI E FUTURO – «Vogliamo fare meglio che si può per la prossima stagione nella maniera migliore possibile. Sono molto felice di essere al Milan ringrazio i miei compagni e Maldini che mi ha portato qui. Sono molto contento che i tifosi siano soddisfatti del mio lavoro, voglio continuare a dare il meglio di me. Non sarà facile giocare una partita ogni 3 giorni: dobbiamo recuperare bene, mangiare e dormire bene. Giocare non sarà facile con questo caldo per 90 minuti e senza tifosi. Ci mancherà il sostengo della nostra tifoseria ma sono cose che succedono. Sono venuto qui per restare al Milan, sto facendo una grande stagione, nella mia testa c’è solo il Milan. I tifosi mi vogliono bene e io voglio bene a loro, questa è una cosa importante. Non abbiamo iniziato bene la stagione ma sappiamo di avere ancora possibilità, mancano 12 partite e dovremo dare il massimo per arrivare in Europa o magari in Champions, non si sa mai. La prima gara sarà lunedì e dovremo dare tutto».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic è un giocatore che da quando è arrivato ci ha dato molto, lo conosciamo tutti. È uno che da tutto e adesso che si è infortunato ci manca un leader in squadra., speriamo che rientri presto e che ci possa aiutare».