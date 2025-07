Milan, la stoccata di Theo Hernandez all'addio: «La direzione presa dal club negli ultimi tempi...»

Theo Hernandez si congeda dal Milan per andare all’Al-Hilal: saluto sui social dove non mancano ne emozioni che stoccate

Theo Hernandez ha ufficialmente detto addio al Milan, chiudendo un ciclo lungo sei anni e segnato da successi, emozioni e momenti indimenticabili. Il terzino francese, passato all’Al-Hilal, ha salutato il club rossonero con un messaggio sui social che, accanto alla gratitudine, contiene anche un chiaro messaggio critico verso la direzione intrapresa dalla società negli ultimi mesi. Un addio sentito, ma tutt’altro che privo di stoccate.

Arrivato nel 2019 dal Real Madrid, Hernandez ha totalizzato 262 presenze, 34 gol e 45 assist, risultando spesso determinante anche in zona offensiva. Tra i momenti più alti della sua avventura a Milano, spiccano la vittoria dello Scudetto nel 2022 e quella della Supercoppa Italiana, trofei che hanno segnato il ritorno del Milan ai vertici del calcio italiano.

Nel suo post d’addio, il terzino ha ringraziato compagni, staff e tifosi, ma ha rivolto un pensiero particolare a Paolo Maldini, figura centrale nel suo percorso in rossonero:

RINGRAZIAMENTI – «Dopo sei anni in questo club, è arrivato il momento di dire addio. Sono arrivato al Milan nel 2019 con sogni, voglia e l’entusiasmo di indossare una maglia ricca di storia. Grazie di cuore ai miei compagni, a ogni allenatore che ha creduto in me, e in particolare a Paolo Maldini, per la sua vicinanza, visione e leadership. E grazie alla tifoseria rossonera, che è sempre stata presente, nei momenti belli e in quelli difficili. Sentire il vostro sostegno è stato un privilegio che non dimenticherò mai».

CRITICA ALLA SOCIETÀ – «La mia decisione di andarmene non è stata facile. Il Milan è sempre stata la mia priorità. Ma purtroppo non tutto dipende da una sola persona. La direzione che ha preso il club e alcune decisioni recenti non rispecchiano i valori né l’ambizione che mi hanno portato qui».

CHIUSURA EMOTIVA – «Me ne vado a testa alta, perché ho sempre dato tutto. Me ne vado con il cuore pieno e con la speranza che molto presto il Milan torni al posto che merita. Milano sarà sempre parte di me».