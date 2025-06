Theo Hernandez, addio sempre più vicino per il terzino rossonero. La mossa decisiva di quella squadra - Calcio News 24

Theo Hernandez, l’Al-Hilal fa sul serio: il Milan può perdere il suo gioiello. Le ultime sulla trattativa tra arabi e rossonero

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe presto prendere una direzione inaspettata. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, l’Al-Hilal sarebbe ormai vicinissimo a chiudere l’operazione per portare il terzino francese in Arabia Saudita. Il club saudita, tra i più ricchi e ambiziosi della Saudi Pro League, è convinto di avere l’affare praticamente in pugno.

Theo Hernandez è uno dei pilastri del Milan degli ultimi anni, un giocatore che ha saputo imporsi tra i migliori terzini sinistri d’Europa grazie alle sue accelerazioni devastanti, al contributo offensivo e alla personalità mostrata in campo. Il possibile addio di Theo rappresenterebbe un duro colpo per il club rossonero, che lo ha visto crescere esponenzialmente sin dal suo arrivo nel 2019 dal Real Madrid.

L’Al-Hilal, già protagonista di grandi colpi internazionali, è pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante sia per il Milan che per il giocatore. Non solo un ingaggio fuori portata per i club europei, ma anche una proposta economica consistente per convincere la dirigenza rossonera a privarsi del suo numero 19. Il Milan, da parte sua, continua a riflettere: la cessione di Theo Hernandez porterebbe una maxi-plusvalenza, ma richiederebbe anche un sostituto all’altezza, in un ruolo chiave per il gioco della squadra.

Il possibile trasferimento di Theo Hernandez all’Al-Hilal è destinato a scuotere il mercato estivo. I tifosi del Milan seguono con preoccupazione l’evolversi della trattativa, consapevoli di quanto sia fondamentale il francese nello scacchiere rossonero. Al momento non è ancora arrivata la fumata bianca, ma la trattativa è in fase avanzata e potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.

Se confermata, la partenza di Theo rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più clamorosi dell’estate e segnerebbe un nuovo capitolo nella carriera di uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo.