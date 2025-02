Theo Hernandez, serata folle a San Siro: macchia con due gialli folli l’eliminazione del Milan in Champions: i tifosi lo scaricano e i giornali lo bocciano – Pagelle

Theo Hernandez, le pagelle del difensore del Milan dopo l’espulsione che lascia i rossoneri in 10 e cosa l’eliminazione in Champions League

Al termine della partita Milan Feyenoord appare chiaro a tutti, tifosi, appassionati e addetti ai lavori: l’eliminazione dei rossoneri in Champions League ha un protagonista ed è Theo Hernandez. Due gialli che sui vari quotidiani vengono definiti con termini come: folli, inspiegabili, ingiustificabili, scellerati e inaccettabili. Il primo per una trattenuta evidente e proseguita su Hadj Moussa proprio sotto gli occhi di Marciniak pochi secondi dopo un buffetto dato a Read, il secondo per simulazione dopo un tuffo nell’area di rigore olandese che neanche i volenterosi telecronisti di Sky sono riusciti a giustificare. In olanda l’ex calciatore e ora opinionista in tv Pierre Van Hooijdonk lo deride dicendo: «Una serata pazzesca. Un Feyenoord pieno di infortuni e sotto 1-0. Poi arriva quell’idiota di Theo che ci ha aiutati». Sui social sorge la rabbia del tifo rossonero: la colpa è sua, a giugno faccia pure le valigie e a San Siro non lo vogliono vedere più. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 3 – «Prova orribile. Errori tattici, con il pallone tra i piedi e di testa: “elimina” il Milan con la folle doppia ammonizione. C’era una volta Theo…».

CORRIERE DELLO SPORT 3 – «Rovina la partita con due gialli inspiegabili. Lascia la squadra in dieci mettendo in difficoltà i compagni per tutta la ripresa. Superficiale».

TUTTOSPORT 3 – «L’atteggiamento da bullo (buffetto a Read e spinta stile wrestling a Hadj Moussa che gli costa la prima ammonizione) è ingiustificabile tanto quanto il secondo giallo preso per simulazione».

QS 3 – «Due “gialli” scellerati condannano il Milan e ridimensionano un giocatore ormai ai titoli di coda. Questione di testa».

CORRIERE DELLA SERA 3 – «Difficile decidere se sia peggio acchiappare per la collottola un avversario davanti all’arbitro oppure, da ammonito, simulare platealmente in area avversaria cercando un rigore improbabile. Doppia follia, gravissima. Dove abbia la testa, chi lo sa. È doveroso riflettere su un futuro senza di lui».

LA REPUBBLICA 3 – «Si fa cacciare per doppio giallo con una simulazione inaccettabile, come il suo atteggiamento in una partita così delicata. Il Feyenoord è il punto più basso della sua storia rossonera».

LA STAMPA 3 – «Doppia leggerezza inaccettabile per un professionista in una partita così importante. Completamente fuori controllo».