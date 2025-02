Milan, club furioso con Theo Hernandez dopo l’espulsione: rossoneri pronti a fare questo per la simulazione del francese

La società rossonera furiosa con il francese dopo l’espulsione rimediata contro il Feyenoord: l’ipotesi è quella che il club multerà il giocatore

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’eliminazione patita in Champions League contro il Feyenoord ieri sera a San Siro, il Milan sta pensando a come comportarsi con Theo Hernandez dopo l’espulsione rimediata ieri che ha compromesso non poco la partita e la qualificazione dei rossoneri contro gli olandesi.

Con molta probabilità la società rossonera multerà il francese per la simulazione e la conseguente espulsione. La sensazione è che quella di ieri sera si sia raggiunta la definitiva rottura tra Theo Hernandez e il club rossonero. Perciò a fine stagione l’addio dell’esterno francese è sempre più probabile.