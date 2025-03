Thiago Motta, i tifosi bolognesi esultano sui social dopo l'esonero: «Karma! Presuntuoso e senza riconoscenza!» - Calcio News 24

Thiago Motta esonerato dalla Juve, e i tifosi del Bologna esultano sui social: «Karma! Questo è quello che ti meriti!». Le provocazioni rossoblu

L’esonero di Thiago Motta ha fatto molto parlare di sé: non soltanto all’interno dell’ambiente Juve, ma anche per quanto riguarda il Bologna. Certo, la squadra con Italiano sta volando alla grande in campionato, ma dall’altra parte la piazza rossoblu non ha mai perdonato l’addio (polemico) dell’ex tecnico emiliano.

Infatti sui social (più principalmente X e Instagram) i tifosi del Bologna si sono espressi in una maniera abbastanza provocatoria nei confronti di Thiago Motta a suon di “Karma! Presuntuoso eri prima e ora ne paghi le conseguenze! Te ne sei andato senza riconoscenza, ora vai a casa! Noi siamo il tuo libro, tu per noi sei solo un pezzo di storia!”