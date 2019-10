Thiago Motta spiega: «Modulo? Conta l’idea» – VIDEO

Thiago Motta ha esordito così in conferenza stampa spiegano che i moduli non sono così importanti nella sua idea di calcio

Prima conferenza stampa per Thiago Motta che dalla sala stampa del Ferraris prova a spiegare la sua idea di calcio.

«Possiamo insegnare qualsiasi cosa ai giocatori, ma conta ciò che hanno in testa. Loro devono imparare a lottare fino alla fine, dimostrando sempre di voler fare una grande prestazione. Per me questa è la cosa più importante visto che i numeri non sono così importanti»