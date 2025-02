Thiago Motta: «Autocritica? Faccio mea culpa dal primo giorno che io sono qua. Ora dobbiamo fare questa cosa»

Thiago Motta, allenatore bianconero, ha rilasciato qualche parola in vista di Cagliari Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 26ª giornata di Serie A 2024/25

In conferenza stampa l’allenatore della Juve Thiago Motta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Cagliari.

REAZIONE DOPO IL PSV – «Dopo una delusione così è la cosa migliore. Abbiamo una partita complicata col Cagliari domani, la difficoltà dell’ambiente e sappiamo che dobbiamo fare una grande partita per il nostro cammino in campionato».

CRESCITA DI WEAH IN FASE DIFENSIVA – «Assolutamente sì. Sta vincendo tantissimi duelli, va ad attaccare l’uomo. Poi ci porta tantissimo in fase offensiva. Riesce a fare anche gol, è un plus per il difensore che in questo momento è in grande forma».

TROPPA AUTOCRITICA – «La comunicazione alla fine è la stessa. Io sono il primo, lo faccio tutti i giorni. Tutte le scelte fatte per il momento partita, del momento. La delusione di Samuel, di Manuel, mia, è di tutti perché volevamo essere agli ottavi. Ma il Psv ha fatto meglio di noi, dobbiamo ricominciare, pensare alla partita di domani. Abbiamo un’altra settimana impegnativa, dobbiamo giocare ogni 3 giorni e dare il massimo per la prossima gara. La nostra concentrazione è sul Cagliari, la delusione da parte di tutti c’è. Vogliamo vincere, non siamo arrivati e c’è delusione da parte di tutti. Ma nel calcio non c’è tempo».