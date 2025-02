Thiago Motta pre Juve PSV: «Sfida importante per noi. La squadra è migliorata tanto su quell’aspetto»

Thiago Motta pre Juve Psv: le sue dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia dell’andata dei playoff di Champions League 2024/25

Thiago Motta, allenatore della Juve, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del match tra i bianconeri e il PSV.

JUVE PSV – «Sfida importante da giocare per noi, dobbiamo affrontarla al massimo. L’impegno dei ragazzi in allenamento è massimo per arrivare a queste partite pronti per fare il nostro lavoro, rispettando l’avversario. Dovremo fare la nostra partita con ritmo di gioco, dinamismo, difendere e attaccare insieme. Una partita completa per arrivare al nostro obiettivo che è qualificarsi».

QUANTO E’ CAMBIATO IL PSV RISPETTO A 5 MESI FA – «Sono una squadra giovane, che va in avanti, che fa un’ottima prima pressione. Abbiamo avuto momenti buoni nella prima partita ma allo stesso tempo abbiamo sofferto il loro possesso, i loro terzini che arrivano da dietro, i centrocampisti che danno più equilibrio alla squadra e danno tantissimi inserimenti. Dobbiamo essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione, i ragazzi sono concentrati e sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere domani».

POCHI GIORNI PER PREPARARE INTER E RITORNO AL PSV – «Non è una scusa, abbiamo una squadra giovane e possiamo farlo perfettamente. Tutte le partite sono importanti alla Juventus, troveremo di fronte una grande squadra domani e il focus è su domani. Il nostro momento è buono: dopo tante difficoltà passate fino ad oggi nell’ultima partita abbiamo visto che è aumentata la resilienza di questo gruppo e di questa squadra, abbiamo vinto una partita non giocando bene. Questo non è un esempio ma è un punto positivo. È aumentata la resilienza, vincendo non giocando meglio dell’avversario. Ma questa non è la strada. Ma domani dobbiamo fare una partita più completa contro una squadra forte per avere la vittoria finale».