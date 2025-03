Thiago Motta, risposta al veleno a Nerozzi in conferenza stampa: «Il gruppo è unito, non come hai scritto tu e l’amico dell’amico»

Juve Atalanta, tensione in conferenza stampa per Thiago Motta: il tecnico bianconero ribatte a Nerozzi: «Gruppo unito, non come dici tu!»

Non solo Gasperini, tensione in conferenza stampa dopo Juve Atalanta anche per Thiago Motta. Il tecnico bianconero ha risposto per le rime a Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, che qualche giorno fa aveva parlato di un gruppo diviso, in cui alcuni giocatori mal sopportavano il tecnico e citando come fonte un amico di uno dei tesserati bianconeri. Ecco la sua risposta

Ultima domanda in conferenza a #ThiagoMotta: parli della partita come fosse una sconfitta per 2-1 e non un ko che non capita dal 1967, un meteorite, ma sei arrabbiato? Lunga risposta (sono triste e dispiaciuto) chiusa con “dobbiamo avere la forza di ricominciare e pensare a unire… — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) March 9, 2025

«Incazzarmi e tirare bottigliette? Non fa parte del mio carattere fare sceneggiate, sono una persona onesta e un professionista. Da me non si vedranno mai certi comportamenti. Adesso dobbiamo avere la forza di pensare alla prossima partita e unire ancora di più lo spogliatoio, non come hai scritto tu (riferendosi a Nerozzi, ndr) parlando dell’amico dell’amico…».