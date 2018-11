Il padre di Perotti: «Vuole tornare al Boca». La Roma stringe per Thorgan Hazard

Roma: si lavora per Thorgan Hazard, fratello di Eden ed attaccante del Borussia Moenchengladbach. Il belga potrebbe prendere il posto di Diego Perotti, sempre più vicino all’addio

Quella che era prima solo un’idea di massima, adesso potrebbe diventare concreta. A gennaio la Roma valuta la possibilità di sostituire Diego Perotti con una nuova pedina: il nome caldissimo di queste ore è il belga Thorgan Hazard, attaccante del Borussia Moenchengladbach, meglio noto ai più per essere il fratello del fenomeno del Chelsea Eden. Anche a Thorgan comunque i piedi buoni non mancano: in Bundesliga le sue prestazioni negli ultimi mesi sono state decisamente degne di nota e il suo contratto è in scadenza non troppo in là, nel 2020. Al momento il Gladbach valuta il giocatore nell’ordine dei 25/30 milioni di euro, anche se le possibilità di margine di trattativa sembrano esserci tutte.

Specie in caso di cessione, a questo punto abbastanza verosimile, di Diego Perotti: l’attaccante argentino in giallorosso quest’anno ha trovato gradualmente sempre meno spazio. Proprio ieri ai microfoni di Radio Late, in patria, il padre dell’ex Genoa ha apertamente ammesso la volontà del figlio di tornare a casa: «A mio figlio piacerebbe molto tornare al Boca Juniors, direi che è ancora in buone condizioni di salute. Nella sua precedente esperienza argentina non stava bene invece e non era in condizioni di giocare». Parole che suonano quasi come un addio.