Thorsby pre Genoa Lazio: «Siamo in forma. A noi manca una cosa da fare, e contro i biancocelesti pensiamo che....»

Thorsby, forte centrocampista dei rossoblu (e autore di una stagione positiva in Liguria con tanto di salvezza conquistata in largo anticipo), ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida tra Genoa e Lazio. Le parole ai microfoni di DAZN.

SULLA PARTITA – «Siamo in buona forma, abbiamo giocato molte partite buone. Manca una vittoria contro una grande e oggi è sarebbe una bella occasione per farlo.»