Thorsby: «Il mio impegno per la Terra con il Genoa. Vieira è la mia fortuna per un motivo. Norvegia-Italia per il Mondiale: sarà una partita spettacolo, penso che...»

Le parole di Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, sulla sua stagione in Serie A con il club rossoblù. Tutti i dettagli

Ecologista impegnato, Morten Thorsby appoggia le iniziative green. Di questo ed altro il norvegese del Genoa ed ex Sampdoria ha parlato con La Gazzetta dello Sport.

COME STA LA TERRA – «Siamo ancora un po’ indietro, ma comunque progrediamo. Il calcio ha una grande responsabilità su queste tematiche, perché è una delle poche cose che ancora uniscono il mondo. Intorno al calcio gravitano cinque miliardi di persone. I club, le leghe nazionali, l’Uefa ne stanno comprendendo l’importanza. L’Europeo in Germania lo ha dimostrato».

COSA FARE DI PIU’ – «Dovremmo comprendere che la Terra è il fondamento delle nostre vite. Si è persa, invece, la connessione con l’ambiente. Se andiamo avanti così, finisce male. Sono stato molto vicino al vicepresidente della Commissione Europea per il Green Deal, Frans Timmermans. Mi raccontava che uno sei pochi punti di contatto dell’Unione con la Russia è proprio l’ambiente».

VIEIRA – «Anche il mister è attento, ha visto cose negative sul razzismo. Se riuscissimo a unire le nostre voci sarebbe importante».

L’ALLENATORE – «Un ex centrocampista che ti allena è una fortuna per me che gioco nello stesso ruolo. Sa cosa consigliarti».

INNAMORATO DELLA LIGURIA – «Perché il territorio mi ricorda la Norvegia. Mare e montagne vicinissimi, tanta natura e verde che ci circonda. Ho comprato casa, penso che pure a fine carriera trascorrerò qualche mese ogni anno in Liguria».

IL GIRONE MONDIALE CON L’ITALIA – «Sarebbe bellissimo se tutti e due potessimo qualificarci. Invece dal girone uscirà solo una squadra, anche se poi ci saranno gli spareggi. L’Italia ha avuto un periodo difficile, ma resta molto forte. Anche noi stiamo crescendo tanto. Ci vediamo il 6 giugno a Oslo. Sarà una partita- spettacolo».