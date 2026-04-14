Thuram Inter, i gol che allontanano l’addio: adesso cambia tutto! La posizione del club in merito al futuro dell’attaccante francese

Lo scatto dell’Inter verso il traguardo passa anche dal ritorno ad altissimo livello di Marcus Thuram. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese ha messo alle spalle il lungo periodo opaco vissuto tra inverno e inizio primavera, tornando a incidere con continuità proprio nella fase più delicata del campionato. I segnali della rinascita sono stati chiari: prima la prestazione contro la Roma, con un contributo pesante tra assist e gol, poi la doppietta contro il Como, che ha restituito ai nerazzurri tutta la forza offensiva del loro numero 9. Il francese ha così spazzato via dubbi e critiche, riportandosi in doppia cifra in Serie A e salendo a quota 15 reti stagionali, numeri che certificano il suo peso all’interno del progetto interista.

Thuram Inter, Chivu lo considera intoccabile e il club vuole blindarlo

Secondo La Gazzetta dello Sport, oggi Thuram viene considerato un punto fermissimo del presente e del futuro dell’Inter. A meno di offerte fuori scala, il club non ha intenzione di privarsi di lui, anche perché l’estate nerazzurra si preannuncia già ricca di interventi in altri reparti. Cristian Chivu sarebbe stato molto chiaro su questo punto: rinunciare a un giocatore con le caratteristiche del francese non avrebbe senso, soprattutto in una squadra che vuole mantenere un livello alto di competitività. Il contratto fino al 2028 e la clausola rescissoria da 85 milioni rappresentano una protezione importante, ma ancora più significativa è la centralità che Thuram ha riconquistato sul campo. In un’estate di possibili aggiustamenti e rivoluzioni parziali, il francese è visto come una base da cui ripartire, non come un sacrificio da mettere sul mercato.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Thuram Inter, la ThuLa resta il motore dello scudetto

A rendere ancora più importante il ritorno del francese è la sintonia con Lautaro Martinez, che continua a essere il vero motore offensivo dell’Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il legame tra i due sia rimasto uno dei pilastri della squadra, al di là della crescita di Pio Esposito e dell’utilità delle alternative offensive. La “ThuLa” continua a rappresentare l’anima dell’attacco nerazzurro, e il gesto del capitano sotto la Curva Nord, con l’indicazione proprio verso Thuram dopo la vittoria con la Roma, è stato letto come il simbolo di una centralità ritrovata. Ritrovata la brillantezza in campo e la serenità fuori, Marcus Thuram torna così a essere l’uomo a cui l’Inter si aggrappa per chiudere al meglio la corsa scudetto.