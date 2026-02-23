Calciomercato
Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano
Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? La rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante francese
Marcus Thuram è attualmente l’uomo chiave dell’attacco dei nerazzurri, complice l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. Nonostante la sua totale dedizione alla causa del club e l’imminente impegno mondiale con la Francia, il suo futuro potrebbe infiammarsi a giugno. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’interesse di diverse società, soprattutto della Premier League, pronte a valutare l’attivazione della sua alta clausola rescissoria per strapparlo al tecnico Cristian Chivu.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
PAROLE – «Molti club stanno seguendo la situazione di Thuram, può essere molto interessante per l’estate. Al momento non c’è nulla di avanzato e concreto: c’è una clausola rescissoria nel suo contratto ma è molto alta. Lui al momento è totalmente concentrato sull’Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia. Ma occhio per l’estate perché alcuni club lo seguono, specialmente dalla Premier League e non solo. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto»