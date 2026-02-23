Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Calciomercato

Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano

Published

39 minuti ago

on

By

Thuram Inter MIlan 1

Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? La rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante francese

Marcus Thuram è attualmente l’uomo chiave dell’attacco dei nerazzurri, complice l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. Nonostante la sua totale dedizione alla causa del club e l’imminente impegno mondiale con la Francia, il suo futuro potrebbe infiammarsi a giugno. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’interesse di diverse società, soprattutto della Premier League, pronte a valutare l’attivazione della sua alta clausola rescissoria per strapparlo al tecnico Cristian Chivu.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Molti club stanno seguendo la situazione di Thuram, può essere molto interessante per l’estate. Al momento non c’è nulla di avanzato e concreto: c’è una clausola rescissoria nel suo contratto ma è molto alta. Lui al momento è totalmente concentrato sull’Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia. Ma occhio per l’estate perché alcuni club lo seguono, specialmente dalla Premier League e non solo. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto»

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero1 ora ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

Upload Upload
Hanno Detto1 giorno ago

Juve Como 0‑2, blackout dei bianconeri allo Stadium: crollo bianconero e arriva il Galatasaray. L’analisi di Andrea Bargione – VIDEO

Juve Como, Andrea Bargione analizza a fondo la prestazione bianconera contro i lariani nel post‑partita di Upload Durante l’ultima puntata...
Change privacy settings
×