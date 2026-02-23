Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? L’annuncio di Romano

Thuram Inter, occhio all’estate! Premier League in agguato? La rivelazione di Fabrizio Romano sul futuro dell’attaccante francese

Marcus Thuram è attualmente l’uomo chiave dell’attacco dei nerazzurri, complice l’assenza per infortunio di Lautaro Martinez. Nonostante la sua totale dedizione alla causa del club e l’imminente impegno mondiale con la Francia, il suo futuro potrebbe infiammarsi a giugno. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha confermato l’interesse di diverse società, soprattutto della Premier League, pronte a valutare l’attivazione della sua alta clausola rescissoria per strapparlo al tecnico Cristian Chivu.

PAROLE – «Molti club stanno seguendo la situazione di Thuram, può essere molto interessante per l’estate. Al momento non c’è nulla di avanzato e concreto: c’è una clausola rescissoria nel suo contratto ma è molto alta. Lui al momento è totalmente concentrato sull’Inter e sul Mondiale che giocherà con la Francia. Ma occhio per l’estate perché alcuni club lo seguono, specialmente dalla Premier League e non solo. Ma al momento non c’è ancora nulla di concreto»