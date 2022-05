Tiago Pinto: «Zaniolo in tribuna, ecco perché. E sul mercato…». Le dichiarazioni del dirigente della Roma

Tiago Pinto a Sky Sport prima di Roma-Venezia.

STAGIONE- «Meno concentrazione in A a causa della Conference League? Non penso, ma abbiamo cominciato la settimana con l’umore un po’ pesante visto il ko contro la Fiorentina. Arrivare quinti o sesti è diverso da arrivare ottavi, vogliamo vincere queste ultime due partite di campionato per avere il futuro nelle nostre mani. L’entusiasmo dei tifosi è per quello che vedono da questa squadra, ringrazio tutti per l’appoggio: i nostri sostenitori hanno capito che stiamo cambiando la mentalità della squadra e sarà così anche il prossimo anno, indipendentemente dalla competizione che ci ritroveremo a giocare. Portoghesi e italiani sono nati col pallone sul letto ed è il calcio che orienta la nostra vita. Ho avuto opportunità importanti al Benfica e penso di averle sfruttate bene, io sono giovane ma ho una carriera importante alle spalle: questa esperienza in Italia mi permette di imparare tanto e di condividere tante cose con persone quali, ad esempio, Massara e Maldini».

ZANIOLO IN TRIBUNA – «Ha sentito un fastidio durante la partita contro la Fiorentina, oggi si è fermato e dunque vedremo cosa succederà ma ci auguriamo che possa giocare le ultime partite. Mercato? Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 31 agosto 2022 la squadra sarà migliore di quella attuale, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata».