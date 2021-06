Youri Tielemans ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì contro l’Italia a Monaco

Youri Tielemans ha parlato in conferenza stampa in vista del match di venerdì contro l’Italia a Monaco

ITALIA – «La chiave della partita contro l’Italia? Si giocherà nei dettagli. Una fase della partita può cambiare tutto sia a nostro favore o contro di noi. Sarà un match molto fisico. Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Non siamo ancora i favoriti. Ci sono ancora grandi paesi nonostante l’eliminazione di Francia e Olanda».

HAZARD E DE BRUYNE – «Con o senza Hazard e De Bruyne il mio compito non cambia. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra e se non ci saranno non sarà lo stesso».

2018 – «Abbiamo imparato la lezione. Abbiamo imparato che ci sono momenti, nei tornei, dove devi soffrire come squadra, dove hai poche occasioni e devi sfruttarle».