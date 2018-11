Tifoso fa scrivere su manifesto funebre: «Non fiori, ma goal di CR7» – FOTO

Juventus: il messaggio del Doro, all’anagrafe Mario Stefanini, tifoso bianconero morto qualche giorno fa. Sui suoi manifesti funebri non opere di bene, ma la dedica a Ronaldo

Nella vita si può cambiare tutto: casa, auto, moglie, partito, ma non la squadra del cuore. Si resta cioè tifosi fino alla morte ed anzi, secondo qualcuno, anche dopo. Deve essere sicuramente questo il caso di Mario Stefanini, meglio conosciuto come “il Doro”, tifosissimo della Juventus di Fornaci di Barga, un piccolo comune in provincia di Lucca, passato a miglior vita all’età di 77 anni. Un tifoso bianconero doc il Doro, non uno qualunque: fedele da sempre ai colori bianconeri, sfegatato supporter della Vecchia Signora nei periodi buoni e in quelli meno buoni, talmente tanto innamorato della sua squadra da lasciarne una testimonianza anche sul proprio manifesto funebre, fatto affiggere in paese in questi giorni dal figlio.

«Non fiori, ma goals di CR7» avrebbe detto il Doro di far scrivere al figlio sul manifesto nella parte solitamente riservata come messaggi ai partecipanti alla funzione funebre (“Non fiori, ma opere di bene”, ovvero carità). Il passaggio a miglior vita dello Stefanini è arrivato proprio nella stagione che, probabilmente, più di tutte avrebbe voluto godersi, quella di Cristiano Ronaldo in bianconero: così lui, a imperitura memoria, ha scelto di lasciare il suo ultimo atto di fede nei confronti della Juve e dell’idolo portoghese. Chissà che adesso, dall’altro mondo, il Doro non possa godersi una marea di gol di Ronaldo: sarebbe proprio un gran regalo.