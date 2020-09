Toldo: «Meret è il portiere del futuro per l’Italia. Handanovic? Punto di riferimento per la squadra»

Intervistato da Libero in occasione di Olanda-Italia, Francesco Toldo ha parlato di alcuni portieri di Serie A

Francesco Toldo ha parlato sulle pagine di Libero in occasione di Olanda-Italia. L’ex portiere dell’Inter fu l’eroe del match contro gli Oranje disputato dagli azzurri agli Europei del 2000. Queste le sue parole.

HANDANOVIC – «Ci somigliamo anche un po’ fisicamente oltre che per caratteristiche (ride, ndr). Sono passati tanti anni da quando giocavo io, non amo fare paragoni ma Samir ha dimostrato di essere un grandissimo portiere oltre che un uomo di grande spessore. Affidabile, serio e concreto: un punto di riferimento in campo e fuori, mi piace molto. Gli auguro di vincere trofei importanti in nerazzurro».

MERET – «Questi ragazzi li conosco bene dal 2015, quando lavoravo nelle nazionali giovanili. Sono tutti bravi e possono fare belle carriere. Un nome? Scelgo Meret. Mi ha colpito molto, è già un gran portiere e sarà un pilastro delle squadre in cui giocherà per personalità e talento: Alex ha tutto per fare strada».