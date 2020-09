Toloi: «Non vediamo l’ora di giocare di nuovo la Champions. Sullo scudetto…»

Rafael Toloi ha parlato sulle colonne dell’Eco di Bergamo della stagione che sta per iniziare dell’Atalanta. Le sue parole

SCUDETTO – «Lo scudetto? Non ne parliamo, vedremo dove saremo a 10-15 gare dalla fine.

CHAMPIONS – «Sicuramente non vediamo l’ora di rigiocare in Champions League, farlo a Bergamo sarà più bello e un vantaggio. La stagione appena trascorsa non è una responsabilità, ma porta grande entusiasmo: stiamo lavorando per un’altra grande annata. Rivincita col Psg? Siamo pronti a giocare contro chiunque. Ora dobbiamo pensare al Torino e sappiamo già che sarà subito una partita per noi molto tosta».

ILICIC – «È un ragazzo fantastico, oltre che grande professionista: siamo contenti che sia rientrato. Ha vissuto un momento particolarmente difficile e duro, ma noi siamo sempre stati al suo fianco».