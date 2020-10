Tolosa, l’idea del presidente Comolli: «Per il mercato useremo Football Manager»

Damien Comolli ha parlato della nuova modalità di mercato che utilizzerà il Tolosa

Damien Comolli, presidente del Tolosa, ha dichiarato che per fare mercato, dalla prossima finestra di trattative, utilizzerà Football Manager; il celebre videogame manageriale di calcio.

«Per fare mercato, c’è bisogno di Football Manager. Non abbiamo potuto usarlo in questo mercato, ma inizieremo a utilizzarlo. Già molti altri club lo usano. Non sarà la base della nostra strategia per i trasferimenti, ma può aiutarci. Mi chiedo se avrei dovuto usare Football Manager mentre lavoravo per il Fenerbahce: forse avrei potuto fare meglio».