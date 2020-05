Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha scritto un tweet provocatorio legato all’attuale situazione nel campionato di Serie A

Tiene banco il futuro della stagione 2019/2020 in Serie A. Domani dovrebbe il giorno decisivo per conoscere la scelta relativa al proseguimento del campionato, con una situazione alquanto complessa da gestire.

Intanto, attraverso il suo profilo Twitter, Damiano Tommasi ha voluto pubblicare un messaggio provocatorio. Il presidente dell’AIC, modificando il testo della poesia “Soldati” di Ungaretti, ha scritto: «Si sta come a maggio, in Italia, la Serie A», rifacendosi allo scenario alquanto complicato in Italia sul futuro del calcio.