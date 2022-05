Tomori: «Milan, è soltanto l’inizio. Nelle ultime partite livello difensivo altissimo». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato al Corriere dello Sport.

SCUDETTO – «E’ il mio primo titolo con il Milan e mi auguro sia soltanto l’inizio. Noi sapevamo sin dall’inizio di essere forti e che potevamo vincere. Quando sono arrivato, un anno e mezzo fa, eravamo primi in classifica e avevamo come obiettivo un posto in Champions. L’abbiamo raggiunto, ma senza prenderci lo scudetto. E’ stato naturale, quindi, cominciare questa nuova annata con il proposito di portare a casa un trofeo. Ripeto è una sensazione bellissima. E mi fa ancora più piacere, perché qui mi trovo alla grande».

NUOVO CICLO – «Adesso sappiamo cosa ci vuole per vincere. Quindi dobbiamo andare avanti allo stesso modo anche il prossimo anno. Vogliamo confermarci campioni, conquistare più trofei possibile e fare meglio in Champions. Avremo ancora più fame e saremo ancora più forti, ne sono sicuro».

