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Tonali, pronto il salto in una big della Premier League? Non solo il Manchester United su di lui!
Tonali, pronto il salto in una big della Premier League? Non solo il Manchester United su di lui! Il nodo economico per il futuro del centrocampista
Arrivano novità importanti sul futuro di Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Manchester United avrebbe messo il giocatore in cima alla lista dei desideri per rinforzare il centrocampo nella prossima estate.
Manchester United in vantaggio, ma c’è anche il City
Sempre secondo l’aggiornamento rilanciato, nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. Su Tonali, però, non ci sarebbe soltanto lo United: anche il Manchester City starebbe monitorando con grande attenzione la situazione del centrocampista azzurro.
Valutazione altissima: servono circa 100 milioni
Il nodo principale resta economico. La valutazione del giocatore si aggirerebbe infatti intorno ai 100 milioni, cifra che rende l’eventuale trattativa molto complessa. Il futuro di Tonali resta quindi da seguire con attenzione, ma la Premier League si conferma già al centro delle indiscrezioni.
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In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 29, 2026
Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione.
Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno… pic.twitter.com/49eCAnf2G1
PAROLE – «In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali.
Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione.
Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno ai 100 milioni.».