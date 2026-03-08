Ultime Notizie
Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezione
Tonali ritorna in Serie A? Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampista del Newcastle, ecco cosa succederà in estate
La Juventus è da tantissimo tempo profondamente interessata alle prestazioni sportive di Sandro Tonali. Già nel recente passato, la dirigenza aveva provato a sondare il terreno con attenzione per comprendere i reali margini operativi di una complessa trattativa che riporterebbe il giocatore nel nostro campionato.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Tuttavia, l’operazione appare oggi estremamente complicata sotto molteplici punti di vista, costringendo i vertici societari, guidati da Damien Comolli, a fare i conti con una durissima e inattesa realtà economica.
Le cifre da capogiro: la valutazione monstre del Newcastle
A gelare le speranze dei tifosi bianconeri sono le ultime notizie filtrate dall’Inghilterra. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto sui canali ufficiali di Fabrizio Romano, il valore del cartellino del giocatore avrebbe raggiunto cifre letteralmente inavvicinabili per i bilanci italiani.
La valutazione fissata dal Newcastle, forte delle eccellenti prestazioni del suo tesserato, potrebbe spingersi incredibilmente fino a toccare la clamorosa soglia dei 90 o addirittura 100 milioni di euro. Si tratta di una somma talmente elevata che metterebbe inevitabilmente fuori gioco tutte le società italiane interessate a un suo eventuale e suggestivo rimpatrio.
La spietata concorrenza interna alla Premier League
Di fronte a queste esorbitanti pretese economiche, le possibilità di rivedere il campione calcare i campi della Serie A si riducono al lumicino. Oltre all’insormontabile muro eretto dal club britannico detentore del cartellino, sulla Juventus incombe la fortissima e ricchissima concorrenza interna alla stessa Premier League. Diversi top team inglesi starebbero infatti valutando un affondo molto concreto e aggressivo nei prossimi mesi, potendo contare su disponibilità finanziarie nettamente superiori a quelle a disposizione dei club italiani. Il grande colpo a centrocampo, per ora, resta un miraggio.
Ultimissime
video
Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO
L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...