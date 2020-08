Tonali Milan, chiusura ad un passo: i dettagli dell’accordo e del contratto

Il Milan è ad un passo dalla chiusura dell’affare per Sandro Tonali. I dettagli dell’accordo con il Brescia e del contratto del giocatore

Tutto fatto per l’acquisto di Sandro Tonali da parte del Milan, capace di sferrare l’attacco decisivo per il centrocampista. Il club rossonero ha trovato l’intesa con il Brescia: 10 milioni subito per il prestito più 28 per il diritto di riscatto.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, le Rondinelle avranno diritto ad una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita. Cellino vorrebbe il 20%, possibile che l’intesa si trovi sui 15. Il centrocampista percepirà un ingaggio che partirà dai 2 milioni più bonus.