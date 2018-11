Sandro Tonali si scopre sul suo futuro: il centrocampista in forza al Brescia dichiara di voler rimanere in Italia

Il futuro di Sandro Tonali? Quasi sicuramente sarà in Italia. Il centrocampista 18enne del Brescia, finito nel mirino di grandi squadre tra cui Juventus e Inter, non pare propenso a un eventuale trasferimento all’estero; come riportato dalla giornalista portoghese Claudia Garcia, il giocatore, intercettato in zona mista dopo Italia-Portogallo, ha dichiarato: «Preferisco rimanere in Italia». Dopo la sua prima convocazione in Nazionale maggiore, il promettente centrocampista lancia un messaggio non da poco sul suo futuro. E la concorrenza di mercato per assicurarsi le sue prestazioni è già altissima.