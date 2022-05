Torino, Zaza addio certo in estate: piace in Spagna

Simone Zaza è pronto a separarsi dal Torino in estate: sull’attaccante granata ci sono diversi club spagnoli

Le strade tra il Torino e Zaza sono pronte a separarsi in estate. L’attaccante non rientra più nei piani dei granata e piace tanto in Spagna.

Sono quattro le squadre interessate: Cadice, Mallorca, Rayo Vallecano e Real Betis. Al netto di capire la situazione tra retrocessioni e coppe, il nodo principale per la sua cessione resta quello relativo al cartellino e al suo ingaggio elevato. Lo scrive Tuttosport.