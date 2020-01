Torino, adesso Millico è un caso: tra panchine e rinnovo di contratto, il talento classe 2000 è vincolato al futuro di Iago e Zaza

Millico, ormai, è un caso aperto. Così sottolinea Tuttosport, con il futuro del talento classe 2000 del Torino strettamente connesso a quello di Iago e Zaza. A cui fa da alternativa quasi mai impiegata, da cui attende certezze di mercato per scoprire che ne sarà di lui.

Perché il Chievo premeva in estate e preme ora, ma il club granata potrebbe lasciarlo partire soltanto sul gong della sessione se non si sbloccheranno altre trattative. E, in mezzo a tutto questo, c’è anche la grana rinnovo: il suo entourage ha rispedito al mittente una proposta per allungare dal 2023 al 2024 alle stesse condizioni attuali.