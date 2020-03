Torino, alla ripresa un ritiro estivo in miniatura al Filadelfia

Torino, alla ripresa il gruppo di Longo sosterrà una sorta di ritiro estivo in miniatura al Filadelfia per ritrovare la condizione

Una sorta di ritiro estivo, ma in miniatura per evidenti motivi di tempi stretti cui attenersi. Questo il programma del Torino non appena la squadra granata potrà tornare ad allenarsi regolarmente al Filadelfia in vista dell’ultima parte della stagione.

Uno scenario che ha confermato anche Rincon, intervenuto ieri nel corso di “Webathon x il Piemonte“. «Ne stiamo parlando con mister Longo proprio in questi giorni: alla ripresa dovremo rifare una sorta di piccola preparazione – ha confidato il centrocampista venezuelano –. Viviamo nell’incertezza, perché non abbiamo idea di quando si potrà tornare alla normalità. Ma siamo dei professionisti, quindi ci adattiamo di conseguenza».