Torino, annullata la conferenza stampa della vigilia di Mazzarri: il tecnico granata non parlerà in vista della trasferta di Lecce

Il Torino non parla. E così oggi, alla vigilia della trasferta a Lecce, Walter Mazzarri non si presenterà davanti ai microfoni per la tradizionale conferenza stampa.

La squadra granata da lunedì è in ritiro e, da Novarello, partirà direttamente per il Salento. All’indomani dell’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, ma soprattutto del clamoroso 0-7 subito domenica scorsa dall’Atalanta.