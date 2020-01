Cristian Ansaldi non vede l’ora di tornare in campo: l’argentino ha affidato ai social gli aggiornamenti sul suo rientro

Cristian Ansaldi non vede l’ora di tornare in campo. L’esterno granata ha affidato ai suoi canali social gli aggiornamenti sul suo rientro. In questo 2020 non è ancora sceso in campo perché infortunato e sta recuperando dalla distrazione di basso grado al gemello mediale destro rimediata a inizio anno.