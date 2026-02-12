Torino, Baroni a rischio esonero? C’è l’ombra di un clamoroso ritorno sulla panchina! Ecco chi potrebbe essere il suo eventuale sostituto

L’indiscrezione lanciata dalle colonne di Tuttosport ha l’effetto di una bomba a orologeria nell’ambiente granata. La posizione di Marco Baroni, attuale tecnico del Torino, non appare più salda come un tempo e all’orizzonte si profila uno scenario che fino a ieri sembrava fantascientifico: il ritorno di Ivan Juric. Due anni dopo un addio turbolento, l’ombra dell’allenatore croato torna ad allungarsi minacciosa sulla panchina del club di via Arcivescovado, scatenando un vero e proprio putiferio tra tifosi e addetti ai lavori sui social network.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il rapporto tra il presidente Urbano Cairo e l’ex tecnico è un paradosso vivente. Partiti dalla celebre rissa sfiorata con il direttore sportivo Davide Vagnati nel ritiro in Austria, i due si sono riavvicinati clamorosamente al momento dei saluti, tanto che il patron ha svelato messaggi in cui veniva definito “presidente perfetto”. Un legame che sottotraccia non si è mai spezzato, nonostante il curriculum recente di Juric sia un bollettino di guerra sportivo: dopo l’esonero dalla Roma nel novembre 2024, ha incassato una retrocessione aritmetica con il Southampton nell’aprile 2025 e un fallimento lampo all’Atalanta, conclusosi con un altro licenziamento lo scorso novembre.

Un declino verticale che però non sembra spaventare la dirigenza del Toro. Il vero scoglio per il “Juric-bis” è rappresentato dalla piazza. Se Baroni non ha mai scaldato del tutto i cuori della Maratona, il ricordo dell’ultimo Juric è tossico per molti supporter. Indimenticabili restano il doppio dito medio rivolto alla curva dopo una vittoria sul Sassuolo e le accuse sulla mancanza di “spirito da Toro”. Riportare Ivan “il Terribile” sotto la Mole sarebbe una scommessa azzardata contro l’umore popolare, già provato da stagioni di anonimato. Tutto dipenderà dai risultati di Baroni nelle prossime settimane, ma la suggestione di un ritorno di fiamma è concreta e rischia di infiammare ulteriormente un ambiente già elettrico.