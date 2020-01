Torino, Belotti: «Sconfitta umiliante, dobbiamo solo chiedere scusa»

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, parla dopo la pesante sconfitta subita in casa contro l’Atalanta: le sue parole

Andrea Belotti, capitano del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta.

BELOTTI – «Questo 7-0 in casa è stato qualcosa di umiliante che mi ha toccato, il momento peggiore da quando sono qui. Dobbiamo solo chiedere scusa per la prestazione che non è stata all’altezza del Torino. C’è solo da chiedere scusa ai tifosi peché una prestazione così non è concepibile. Il ritiro è utile per guardarci in faccia e ognuno deve dire la propria, anche sfogarsi può aiutare. Fragilità? Capita durante una partita che quando commetti tanti errori perdi la fiducia e le convinzioni. Le partite però si devono perdere in un certo modo».