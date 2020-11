Torino, buone notizie: tutti negativi i tamponi del gruppo squadra

Ottime notizie per il Torino, dopo la positività del tecnico Marco Giamapaolo. Tutti negativi i tamponi effettuati sul gruppo squadra

Ottime notizie per il Torino: nessun positivo dai tamponi effettuati sul gruppo squadra. Ecco il report della società granata.

«Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino, in preparazione alla partita di domenica a San Siro contro l’Inter. Al Filadelfia hanno anche lavorato – ciascuno con un programma personalizzato – Belotti, Buongiorno, Linetty, Lyanco, Lukic, Rodriguez e Sirigu, di rientro dalle rispettive Nazionali. Tutti i tamponi eseguiti oggi al gruppo squadra hanno dato esito negativo. Il Torino riprenderà la preparazione domani pomeriggio: in calendario una seduta tecnica, al Filadelfia».