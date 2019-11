Torino, Cairo: «Il Parma vuole un nostro giocatore. Non è Edera»

Il presidente del Torino Cairo ha svelato una possibile trattativa di mercato a gennaio con il Parma

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto a margine del premio Sport e Civiltà, svelando un retroscena di mercato che potrebbe concretizzarsi a gennaio e riguarda il Parma.

«I rapporti con la società emiliana sono cordiali e frequenti. Esista già un discorso per una eventuale trattativa che non riguarderebbe però Edera, ma un altro giocatore del Torino. Gennaio è lontano e non c’è alcuna fretta di affrontare discorsi di mercato», ha ammesso Cairo.