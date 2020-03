Torino, Cairo impone il taglio dello stipendio ai giocatori granata

Torino, Cairo impone il taglio dello stipendio ai suoi giocatori: le parole del presidente granata a riguardo

Il taglio degli stipendi dei calciatori è tema tra i più attuali del momento. Tra chi già si è mosso in tal senso, chi sta trattando all’interno della propria società e chi attende una direttiva generale che regolamenti la situazione.

Sull’argomento si è espresso anche Urbano Cairo, in maniera piuttosto decisa. «Ognuno in questo momento deve fare dei sacrifici. Il Torino non sta incassando nulla, né dai diritti tv né dagli abbonamenti, che anzi dovrà rimborsare. Ci deve essere un sacrificio da parte di tutti, e da parte dei giocatori sicuramente».