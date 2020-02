Urbano Cairo ha smentito le voci di una possibile cessione del Torino al colosso Luxottica. Le parole del numero uno granata

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha smentito le voci di una possibile cessione del club al colosso Luxottica. Ecco la frase di smentita del numero uno granata a AlaNews.

«Sono totalmente infondate, non so chi le abbia messe in giro». Il Toro sta vivendo un periodo a dir poco complicato ma Cairo non sembra intenzionato a cedere la società.