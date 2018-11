Torino, Djidji convince Mazzarri: Petrachi studia il riscatto a gennaio

Djidji e la scalata da riserva a titolare: il ds del Torino Petrachi studia le cifre per il riscatto a gennaio

Arrivato al Torino come alternativa in difesa, Koffi Djidji ha convinto Walter Mazzarri. Il francese si è distinto recentemente con delle buone prestazioni, diventando un titolare inamovibile in difesa. Il ds Gianluca Petrachi è stato allertato e si è messo all’opera per riscatto. Il ds granata sta già curando un’operazione simile per il laterale di proprietà del Chelsea, Ola Aina. La dirigenza del Torino conta di acquistare definitivamente Djidji per una cifra vicina ai 7 milioni di euro pattuiti con il Nantes a gennaio. Ai granata potrebbe essere riservato uno sconto, visto che le trattative per esercitare il diritto di riscatto del francese erano previste in estate.