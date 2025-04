Torino, lo United vuole Savic: ecco i due nomi per sostituirlo, dalla Lazio...

Le ultime sul futuro di Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, nel mirino del Manchester United per il calciomercato estivo

L’edizione odierna de La Stampa riporta dell’interesse del Manchester United per Vanja Milinkovic Savic del Torino, con i granata che starebbero già valutando i possibili sostituti.

PORTIERE TORINO – «Ora, il Manchester United cerca un nuovo numero uno dopo la rottura con Onana e ha messo gli occhi di nuovo sulla Serie A. Si è già esposto per Suzuki del Parma, ma nella lista della spesa è finito anche il portiere del Torino […] Il direttore sportivo Vagnati è tornato a farsi sentire con il Verona per un vecchio pallino, Lorenzo Montipò. Piemontese di Novara, dove è nato calcisticamente, è diventato anche un pararigori come Vanja (ne ha neutralizzati 9 su 33 in carriera). Ha il contratto in scadenza tra un anno e il costo, quindi, contenuto. Vale, invece, 7 milioni il prezzo del cartellino di Ivan Provedel, altro portiere che ha perso il posto. Era un punto fisso della Lazio, prima che Baroni nelle ultime partite gli preferisse la promessa greca Mandas».