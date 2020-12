Torino, caso Sirigu: il portiere può andare via a gennaio

Salvatore Sirigu non è sceso in campo contro la Roma. Il portiere potrebbe andare via a gennaio

In casa Torino tiene banco il caso Salvatore Sirigu. Il portiere granata è stato escluso, per scelta tecnica, da Giampaolo nella partita contro la Roma per far spazio a Milinkovic-Savic. E le parole del d.s. Vagnati suonano un po’ come un campanello d’allarme: «Uno deve rimanere in maglia granata se lo vuole, e soprattutto se vuole costruire qualcosa in futuro».

Una situazione particolare per Sirigu che, come riportato Tuttosport, nella prossima finestra del calciomercato invernale potrebbe decidere di andar via.