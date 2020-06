Torino Chancellor, arriva il sì del giocatore. Occhi anche su Vojvoda, la trattativa col terzino potrebbe prendere una piega positiva

Il DT Vagnati è arrivato da pochi giorni, ma ha già messo le cose in chiaro. Il direttore granata – come riportato da Tuttosport – si è già mosso per poter costruire il Torino del futuro.

Si tratta per Chancellor, difensore centrale del Brescia. È arrivato il sì da parte del giocatore, ora sarà necessario trattare con la società bresciana. Nel frattempo gli occhi rimangono anche su Vojvoda: la trattativa col terzino potrebbe prendere una piega positiva.