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Torino, Che Adams titolare contro il Parma: D’Aversa spiega il motivo di questa sorpresa di formazione. Cosa ha detto
Torino, Che Adams giocherà titolare contro il Parma: D’Aversa nel pre-partita a Sky ha svelato così il motivo della sua scelta di formazione
A Sky nel pre-partita di Torino Parma, il tecnico granata Roberto D’Aversa ha presentato così il match dell’Olimpico Grande Torino.
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SCELTA DI CHE ADAMS – «Perché il Parma concede poco, contro una squadra che fa bene la fase difensiva dobbiamo sfruttare le sue qualità tecniche».
SINNER – «Sinner è un esempio di tempra e di lavoro. Stasera anche noi dobbiamo andare in campo con la volontà di fare risultato sì, ma anche aspettare e restare lucidi per 95 minuti».
FERMARE PELLEGRINO – «Nella complessità dei gol subiti su palla inattiva, il Toro è in media. Il dato allarmante è semmai sui calci d’angolo. In ogni partita comunque si cerca di lavorare sul dettaglio per limitare le qualità degli avversari».