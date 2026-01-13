Torino News
Torino, indizio di mercato dai convocati per la Roma: esclusione pesante di Baroni
Torino, la lista dei convocati per la sfida contro la Roma rivela un segnale importante in chiave mercato: le ultime
Il Torino si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, un appuntamento che può dare slancio alla stagione granata. Per l’occasione, il tecnico Baroni ha diramato la lista dei 22 convocati, confermando le sue scelte in vista del match ad eliminazione diretta. Una selezione che offre anche qualche indicazione interessante sul momento della squadra.
L’esclusione di Asllani dalla lista dei convocati non passa inosservata e si inserisce in un momento in cui il centrocampista è al centro di insistenti voci di mercato. La scelta alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo futuro, con diversi club che monitorano la situazione in attesa di sviluppi.
CONVOCATI TORO
Aboukhlal
Acquah
Adams
Anjorin
Casadei
Coco
Dembélé
Gineitis
Ilkhan
Ismajli
Israel
Lazaro
Maripan
Ngonge
Njie
Paleari
Pellini
Popa
Simeone
Tameze
Vlasic
Zapata
