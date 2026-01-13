Connect with us

Torino News

Torino, indizio di mercato dai convocati per la Roma: esclusione pesante di Baroni

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

Asllani Torino Fiorentina

Torino, la lista dei convocati per la sfida contro la Roma rivela un segnale importante in chiave mercato: le ultime

Il Torino si prepara alla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, un appuntamento che può dare slancio alla stagione granata. Per l’occasione, il tecnico Baroni ha diramato la lista dei 22 convocati, confermando le sue scelte in vista del match ad eliminazione diretta. Una selezione che offre anche qualche indicazione interessante sul momento della squadra.

L’esclusione di Asllani dalla lista dei convocati non passa inosservata e si inserisce in un momento in cui il centrocampista è al centro di insistenti voci di mercato. La scelta alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo futuro, con diversi club che monitorano la situazione in attesa di sviluppi.

CONVOCATI TORO

Aboukhlal
Acquah 
Adams 
Anjorin
 Casadei
Coco 
Dembélé  
Gineitis
Ilkhan
Ismajli
Israel  
Lazaro  
Maripan 
Ngonge  
Njie
Paleari
Pellini
Popa
Simeone 
Tameze 
Vlasic 
Zapata 

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato54 minuti ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News5 ore ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×