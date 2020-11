Torino Crotone 0-0: cronaca e tabellino

Allo stadio Grande Torino la 7ª giornata di Serie A 2020/21 tra Torino e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Termina a reti inviolate la sfida dell’Olimpico Grande Torino tra i granata e il Crotone con gli ospiti che hanno fatto la partita per oltre un’ora, arrivando però solo due volte dalle parti di Sirigu; il,Torino si è svegliato nell’ultimo quarto d’ora, con l’ingresso di Gojak che ha dato maggior dinamismo alla formazione di Giampaolo, arrivata anche a sfiorare il colpaccio con un cross beffardo che sbatte sul palo di destra della porta di Cordaz. Da segnalare l’espulsione nel finale di Luperto che ha costretto Stroppa a togliere il neo-entrato Siligardi e Bonazzoli che ha avuto la palla buona ma il tacco di Magallan gli ha strozzato l’urlo in gola. Queste tutte le emozioni (poche, ndr) di Torino-Crotone:

Sintesi Torino Crotone 0-0 MOVIOLA

90’+5′ Fischio finale Termina 0-0 tra Torino e Crotone all’Olimpico Grande Torino.

90’+3′ Occasione Murru Cross dalla destra di Rincon, a centro area c’è Murru tutto solo che sbaglia malamente di testa.

90’+1′ Occasione Bonazzoli Belotti salta Cuomo, entra in area e scarica su Bonazzoli che prova il sinistro piazzato ma trova una deviazione di Magallan con la palla che sfiora il palo.

90′ Recupero 4′ di recupero accordati da Fourneau.

89′ Sostituzione Torino Fuori Linetty dentro Ansaldi

89′ Sostituzione Crotone Fuori Siligardi appena entrato e dentro Cuomo.

87′ ESPULSO LUPERTO Seconda ammonizione per il difensore che paga l’intervento irregolare ai danni di Belotti in ripartenza.

84′ Doppia sostituzione Crotone Fuori Pedro Pereira e Vulic, dentro Rispoli e Siligardi.

83′ Palo Gojak Cross dalla destra che, complice una deviazione di Reca, diventa una parabola quasi beffarda per Cordaz che riesce a sfiorarla sul palo e poi Magallan spazza sulla linea.

82′ Occasione Simy Petriccione trova Simy sul lungo ma il centravanti fallisce il controllo e viene chiuso; si sarebbe trovato tutto solo davanti a Sirigu.

81′ Ammonito Pereira Belotti va via di forza sulla sinistra e viene steso da Pedro Pereira; punizione e cartellino giallo.

80′ Doppia sostituzione Torino Fuori Meité e Verdi, dentro Gojak e Bonazzoli

78′ Ammonito Belotti Altro scontro con Magallan con il ‘Gallo’ che sgambetta l’avversario da tergo; cartellino giallo anche per lui.

76′ Occasione Messias Ci riprova il numero 30 che sbuca a centro area su un cross dalla sinistra ma spedisce alto.

75′ Occasione Messias L’attaccante calabrese vince un rimpallo con Singo e da posizione molto defilata lascia partire un sinistro sul primo palo, attento Sirigu.

67′ Sostituzione Crotone Fuori Cigarini, dentro Petriccione.

66′ Doppia sostituzione Torino Fuori Rodriguez e Vojvoda, dentro Murru e Singo.

61′ Occasione Vulic Il serbo lavora un pallone al limite dell’area, cade sul contrasto di Vojvoda ma per l’arbitro il fallo è suo per aver toccato il pallone con le mani cadendo.

59′ Ammonito Rodriguez Giropalla granata, appoggio un po’ corto per lo svizzero, si inserisce Pedro Pereira che subisce il contrasto falloso; quarto ammonito della sfida.

56′ Ammonito Luperto Belotti prova ad andare in break dopo aver recuperato palla ma trova il contrasto del difensore ex Napoli che prende palla e gamba e finisce sul taccuino di Fourneau.

52′ Infortunio Belotti Altro duro scontro aereo tra Magallan ed il ‘Gallo’ che resta a terra dolorante; per Fourneau non c’è nulla. Il capitano granata si rialza dolorante al fianco sinistro.

48′ Proteste Crotone Lyanco si addormenta al limite dell’area e si fa bruciare da Pedro Pereira che entra in area e subisce la pressione di Bremer; secondo Fourneau è tutto regolare.

46′ Inizio 2° tempo Primo possesso per il Torino, nessun cambio all’intervallo.

45’+2′ Fine primo tempo Squadre all’intervallo, meglio il Crotone ma un solo tiro in porta in questo primo tempo.

45’+1′ Occasione Pereira Ennesima azione corale del Crotone con Benali che serve sulla destra Pedro Pereira che si accentra, salta Ricardo Rodriguez e con il sinistro cerca il palo lungo ma Sirigu si esibisce in una parata plastica.

45′ Recupero 2′ concessi dall’arbitro Fourneau.

41′ Ammonito Verdi L’ex Bologna sbaglia il controllo in mediana e nel tentativo di recuperare la sfera travolge Messias; secondo ammonito della gara.

38′ Rientra Benali Pericolo scongiurato, il centrocampista libico rientra in campo.

37′ Infortunio Benali Colpo al tendine d’achille per il numero 10 che è rimasto vittima di una zolla dello stadio Olimpico Grande Torino.

32′ Scintille Belotti-Magallan L’arbitro Fourneau va a richiamare i due calciatori che da inizio partita hanno ingaggiato una sfida nella sfida tra sportellate e scaramucce varie.

25′ Punizione Crotone Fallo di Lukic su Cigarini, punizione centrale dai 30 metri per i rossoblù. Ci prova lo stesso Cigarini che la spedisce direttamente in Curva Maratona.

19′ Rientra Vojvoda Un po’ di spray sulla caviglia ed il terzino può riprendere il suo posto in campo anche se Giampaolo ha mandato precauzionalmente Simy a scaldarsi.

17′ Infortunio Vojvoda Il terzino granata entra in maniera fallosa su Reca ma è lui ad avere la peggio e deve abbandonare momentaneamente il campo; Crotone partito decisamente meglio.

10′ Occasione Belotti Bello scambio in trequarti tra Lukic e Verdi con quest’ultimo che serve Belotti; il ‘Gallo’ rientra sul destro ma trova l’opposizione di Magallan che lo ferma e subisce anche fallo.

5′ Ammonito Vulic Azione corale del Crotone, Vulic entra in area e cade sul contrasto di Rincon; per l’arbitro Fourneau è simulazione del centrocampista calabrese con annessa ammonizione. Il replay certifica il goffo tentativo di conquistare un rigore che non c’era.

2′ Infortunio Belotti Il ‘Gallo’ porta palla a metà campo e subisce il contrasto di Magallan che lo colpisce con una gomitata al volto; per Fourneau tutto regolare, gioco fermo ma il centravanti granata si rialza dopo qualche secondo di leggero stordimento.

1′ Fischio d’inizio Primo possesso per il Crotone.

Migliore in campo: Magallan PAGELLE

Torino Crotone 0-0: risultato e tabellino

TORINO (4-3-1-2) – Sirigu 6,5; Vojvoda 5,5 (dal 66′ Singo 5,5), Lyanco 6, Bremer 6,5, Rodriguez 5 (dal 66′ Murru 5,5); Meité 6 (dall’80’ Gojak 6,5), Rincon 5,5, Linetty 5 (dall’89’ Ansaldi sv); Lukic 5,5; Verdi 5 (dall’80’ Bonazzoli 6), Belotti 6. All. Marco Giampaolo 5.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz 6,5; Magallan 7, Marrone 6,5, Luperto 5; P. Pereira 6,5 (dall’84’ Rispoli sv), Benali 6, Cigarini 6 (dal 67′ Petriccione 6), Vulic 5,5 (dall’84’ Siligardi sv, dall’89’ Cuomo sv), Reca 6; Messias 6,5, Simy 5. All. Giovanni Stroppa 6,5.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1.

AMMONITO: Verdi, Rodriguez, Belotti (T), Vulic, Luperto, Pereira (C).

ESPULSO: 87′ Luperto (C) per somma di ammonizioni.