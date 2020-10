Torino da incubo in Serie A. Ma Giampaolo, per il momento, non è a rischio

Il Torino sfida il Sassuolo per i primi punti in Serie A: inizio shock. Ma il tecnico granata Giampaolo non è a rischio esonero

Il Torino è a caccia dei primi punti stagionali dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Nel mirino dei granata c’è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, reduce da un avvio di campionato soddisfacente.

«Mi aspettavo di fare qualche punto. La classifica trasmette fiducia e crea entusiasmo, fidelizza i calciatori e tutto l’ambiente. Ma io non mollo nulla», ha detto in conferenza stampa Marco Giampaolo, che gode della piena fiducia del club e non è attualmente non sembra a rischio esonero.