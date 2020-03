Torino, De Silvestri interviene sull’emergenza coronavirus attraverso i social: «Un grazie a tutti gli operatori sanitari»

L’emergenza coronavirus non lascia indifferente nessuno. Men che meno un animo sensibile come Lorenzo De Silvestri, che attraverso i social ha fatto sentire la sua vicinanza a chi sta combattendo questa battaglia in prima fila.

«Un ringraziamento speciale grande, grandissimo, a tutti gli operatori sanitari che in questi giorni stanno facendo gli straordinari negli ospedali! Grazie!», le sue parole su Twitter.